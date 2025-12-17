Конституционный суд отрегулировал цены

Конституционный суд отрегулировал ценыМогут ли изменения НДС влиять на долгосрочные договоры
Более 30 лет предприниматели и юристы не понимали, как изменение НДС (повышение или снижение ставки, введение или отмена льгот) должно влиять на цены ранее заключенных долгосрочных договоров. Судебная практика оставалась крайне противоречивой и не давала четкого ответа.
25 ноября Конституционный суд на основе подготовленного нами обращения банка ВТБ, при активном участии представителей федеральных органов власти и научных организаций вынес постановление о неконституционности ряда положений ГК РФ и НК РФ, признав наличие законодательного пробела.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам