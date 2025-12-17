Чему учат лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года

Когда речь заходит об экономическом росте, первое, что можно услышать, – капиталовложения в оборудование, потребность в стройке и низких процентных ставках. Однако далеко не они делают экономический рост высоким и устойчивым. Его истоки кроются вне материальной среды. На протяжении тысячелетий темпы прироста ВВП по всему миру находились около нуля. Как выразился автор современной политической философии Томас Гоббс, жизнь наших предков была «отвратительной, жестокой и короткой». Экономический рост – относительно новый феномен, возникший между XIX и XX вв. Последние 100 лет устойчивые темпы прироста глобального ВВП колеблются вокруг 2% в год. Причиной тому являются открытия, улучшающие производительность и качество жизни.