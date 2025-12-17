Чему учат лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 года

Чему учат лауреаты Нобелевской премии по экономике 2025 годаНесколько технологических революций, перевернувших фондовый рынок, плюс потрясения, которых боятся и ждут
Когда речь заходит об экономическом росте, первое, что можно услышать, – капиталовложения в оборудование, потребность в стройке и низких процентных ставках. Однако далеко не они делают экономический рост высоким и устойчивым. Его истоки кроются вне материальной среды. На протяжении тысячелетий темпы прироста ВВП по всему миру находились около нуля. Как выразился автор современной политической философии Томас Гоббс, жизнь наших предков была «отвратительной, жестокой и короткой». Экономический рост – относительно новый феномен, возникший между XIX и XX вв. Последние 100 лет устойчивые темпы прироста глобального ВВП колеблются вокруг 2% в год. Причиной тому являются открытия, улучшающие производительность и качество жизни.
Электричество увеличило продолжительность рабочего дня. Двигатель внутреннего сгорания уменьшил транспортные издержки. Лифт позволил строить небоскребы и снизил стоимость жилья. Экономический рост зависит не столько от капитальных или трудовых затрат, сколько от изобретений. Эта простая мысль популяризирована Робертом Солоу из Массачусетского технологического института еще в прошлом веке. Нобелевская премия по экономике 2025 г. Джоэля Мокира за «определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса», а также Филиппа Агийона и Питера Ховитта за «теорию устойчивого роста через творческое разрушение» в очередной раз подтверждает первоначальное наблюдение.