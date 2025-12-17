Газета
Главная / Мнения /

Закат Европы вручную

Как энергетическая стратегия ЕС разрушает экономику Старого Света
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

Высказывание Илона Маска о бюрократии ЕС, которая «медленно душит Европу», вызвало бурю возмущения в Старом Свете именно потому, что попало в точку. Сказки о сильном и едином союзе обернулись утерей политической субъектности и экономическим ослаблением европейских государств. Сами западные источники признают: Европу лихорадит. Bloomberg констатирует, что страны ЕС приближаются к экономическому коллапсу из-за неустойчивой бюджетной политики и растущего госдолга.

Handelsblatt отмечает, что промышленность ФРГ переживает рецессию. Более 20 000 предприятий столкнулись с падением выручки, 300 000 человек потеряли работу, многие бизнесмены планируют переносить производство в США.

