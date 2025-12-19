«Безумное свидание»: множественные умы Пьеро и Лары

«Безумное свидание»: множественные умы Пьеро и ЛарыВ прокат выходит романтическая комедия Паоло Дженовезе – режиссера зрительского хита «Идеальные незнакомцы»
Пьеро (Эдоардо Лео – «Идеальные незнакомцы») идет на свидание с Ларой (Пилар Фольяти – «Ненавижу Рождество»), с которой он познакомился совсем недавно. Размышляет: покупать ли контрацептивы? Заявиться на первое свидание во всеоружии как-то некрасиво. С другой стороны, вдруг дойдет до секса и что тогда? А не выставит ли он себя старомодным чудаком, если придет с букетом маргариток, и не стоило ли купить другие цветы? Да и вообще немного странно, что Лара пригласила его сразу к себе домой – быть может, лучше было встретиться в ресторане?
Мысли, сомнения и тревоги героя проговариваются вслух неслаженным квартетом немолодых субъектов, которые олицетворяют разные стороны его психической жизни. Один воплощает рациональное мышление, другой – половой инстинкт, третий – романтические чувства. Функцию четвертого – самого помятого, меланхоличного и склонного к драматичным жестам – определить сложнее, но рискнем предположить, что это самоощущение Пьеро: как-то так в глубине души он воспринимает самого себя. Все четверо сидят в захламленном помещении, символизирующем внутренний мир разведенного 50-летнего мужчины, и редко бывают согласны между собой (за исключением разве что любви к футболу).