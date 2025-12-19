«Безумное свидание»: множественные умы Пьеро и Лары

Пьеро (Эдоардо Лео – «Идеальные незнакомцы») идет на свидание с Ларой (Пилар Фольяти – «Ненавижу Рождество»), с которой он познакомился совсем недавно. Размышляет: покупать ли контрацептивы? Заявиться на первое свидание во всеоружии как-то некрасиво. С другой стороны, вдруг дойдет до секса и что тогда? А не выставит ли он себя старомодным чудаком, если придет с букетом маргариток, и не стоило ли купить другие цветы? Да и вообще немного странно, что Лара пригласила его сразу к себе домой – быть может, лучше было встретиться в ресторане?