Ротанговые розги для кибермошенников

Ротанговые розги для кибермошенниковСингапур ввел телесные наказания за компьютерные преступления
5 декабря 2025 г. Сингапур ввел в действие изменения и дополнения к своему Уголовному кодексу, предусматривающие введение телесных наказаний в виде ударов ротанговыми тростями за любые преступления в сфере цифрового мошенничества. Инициатива, по словам разработчиков, призвана стать самым суровым в мире ответом на эпидемию киберпреступности, наносящую ущерб финансовой безопасности граждан и репутации государства как высокотехнологичного хаба. В ходе рассмотрения законопроекта в парламенте министр внутренних дел Сингапура Сим Энн заявила, что кибермошенничество является наиболее распространенным видом преступлений в Сингапуре и составляет 60% всех зарегистрированных преступлений в стране.
Закон предполагает внесение изменений не только в УК, но и в закон о компьютерных преступлениях. Применение телесных наказаний будет рассматриваться судами как дополнительная обязательная мера наряду с лишением свободы за организацию и руководство синдикатами, занимающимися мошенничеством в сфере электронной коммерции, инвестиционных и романтических афер; за мошеннические действия с использованием взломанных или поддельных государственных порталов (например, имитацию сайтов государственных служб), подрывающие доверие к цифровым услугам государства; за целенаправленное мошенничество в отношении уязвимых групп населения, приведшее к тяжелым финансовым и психологическим последствиям; а также за все виды обеспечения «последней мили» для вывода денежных средств мошенникам, т. е. за действия дропперов или денежных мулов, предоставляющих свои банковские счета, сим-карты или учетные данные Singpass мошенникам или снимающих деньги со своих и чужих счетов наличными для передачи их мошенникам. Мошенники будут получать по меньшей мере шесть ударов ротанговой розгой, в зависимости от степени тяжести преступления наказание может увеличиваться до 24 ударов.