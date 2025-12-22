Ротанговые розги для кибермошенников

Закон предполагает внесение изменений не только в УК, но и в закон о компьютерных преступлениях. Применение телесных наказаний будет рассматриваться судами как дополнительная обязательная мера наряду с лишением свободы за организацию и руководство синдикатами, занимающимися мошенничеством в сфере электронной коммерции, инвестиционных и романтических афер; за мошеннические действия с использованием взломанных или поддельных государственных порталов (например, имитацию сайтов государственных служб), подрывающие доверие к цифровым услугам государства; за целенаправленное мошенничество в отношении уязвимых групп населения, приведшее к тяжелым финансовым и психологическим последствиям; а также за все виды обеспечения «последней мили» для вывода денежных средств мошенникам, т. е. за действия дропперов или денежных мулов, предоставляющих свои банковские счета, сим-карты или учетные данные Singpass мошенникам или снимающих деньги со своих и чужих счетов наличными для передачи их мошенникам. Мошенники будут получать по меньшей мере шесть ударов ротанговой розгой, в зависимости от степени тяжести преступления наказание может увеличиваться до 24 ударов.