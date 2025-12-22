Семейный город

Сегодня большинство покупателей жилья – семьи. Согласно публичным исследованиям, более 70% новоселов состоят в браке, 60% воспитывают детей. Кроме того, по данным «Циана», за последние четыре года снизился средний возраст покупателя – с 45 до 39–40 лет. А большая часть материнского капитала используется именно для улучшения жилищных условий. Поэтому главный принцип – создавать городское пространство, удобное в первую очередь для семейной жизни. Люди хотят отдыхать, встречаться с друзьями, гулять с детьми в своем районе, а не ездить через весь город.