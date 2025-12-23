Газета
Главная / Мнения /

ИИ идет в регионы

Как разработчикам найти общий язык с государственными заказчиками
Людмила Богатырева , руководитель IT-подразделения агентства «Полилог», эксперт РОЦИТа

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня – одна из самых важных технологий, и для ее развития нужны большие инвестиции. Экономика пока не успела полностью к этому приспособиться, причем у регионов свои трудности: не хватает специалистов, ограничены вычислительные мощности, а проверенных отраслевых решений не так много. Поскольку эксперименты с ИИ дорого обходятся, правительство помогает регионам осваивать эту технологию, снижая риски ошибок и ненужных затрат.

Успешные результаты уже есть. В Новосибирской области автоматическая стенография совещаний высвобождает до 60% времени чиновников, а протокол готов в день заседания. Тамбовская область анализирует маммограммы с помощью ИИ, что позволяет выявлять ранние случаи онкологии и спасать жизни. В Самарской области система ищет пустые и неиспользуемые сельхозземли с точностью более чем 80%, повышая эффективность землепользования. А в Московской области автоматический контроль благоустройства дворов сокращает число жалоб граждан.

