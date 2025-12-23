ИИ идет в регионы

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня – одна из самых важных технологий, и для ее развития нужны большие инвестиции. Экономика пока не успела полностью к этому приспособиться, причем у регионов свои трудности: не хватает специалистов, ограничены вычислительные мощности, а проверенных отраслевых решений не так много. Поскольку эксперименты с ИИ дорого обходятся, правительство помогает регионам осваивать эту технологию, снижая риски ошибок и ненужных затрат.