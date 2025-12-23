Закон под елочку

Депутаты провели в декабре восемь заседаний. По итогам четырех пленарных недель – без перерывов на поездки к избирателям – Дума смогла принять 124 закона. В середине года спикер Госдумы Вячеслав Володин напутствовал коллег: «Важно не количество, а качество». Но важны и дедлайны, поэтому так много законов принимают в конце года – так сказать, «под елочку».