Главная / Мнения /

Закон под елочку

Как депутаты готовились к Новому году
Павел Склянчук , руководитель Центра мониторинга правоприменения законодательства

Депутаты провели в декабре восемь заседаний. По итогам четырех пленарных недель – без перерывов на поездки к избирателям – Дума смогла принять 124 закона. В середине года спикер Госдумы Вячеслав Володин напутствовал коллег: «Важно не количество, а качество». Но важны и дедлайны, поэтому так много законов принимают в конце года – так сказать, «под елочку».

Всего за 2025 г. депутаты провели через парламентские процедуры более 500 новых законов. Формула законотворческой эффективности: быстро, процедурно, почти всегда единогласно. В осеннюю сессию депутаты успевали не только голосовать за принятие законов, но и обсуждать актуальные вопросы, волнующие общество, от введения утильсбора до пресловутого дела Долиной.

