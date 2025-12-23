Гибрид как новая норма

С 2022 г. российские компании начали масштабный переход на отечественное ПО. В конце 2025-го очевидно, что результаты оказались скромнее ожиданий. По данным исследования Naumen, только треть крупных компаний внедрила российские системы управления проектами. Около 30% продолжают работать с иностранными решениями, 12% используют собственные разработки, а четверть вообще не начинала миграцию. При этом 80–90% корпоративного сектора сегодня живут в гибридной модели. Старые и новые системы работают параллельно, интеграции дорабатываются, а команды балансируют между инструментами.