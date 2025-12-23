Гибрид как новая норма

Гибрид как новая нормаПочему возникают сложности с импортозамещением в IT
С 2022 г. российские компании начали масштабный переход на отечественное ПО. В конце 2025-го очевидно, что результаты оказались скромнее ожиданий. По данным исследования Naumen, только треть крупных компаний внедрила российские системы управления проектами. Около 30% продолжают работать с иностранными решениями, 12% используют собственные разработки, а четверть вообще не начинала миграцию. При этом 80–90% корпоративного сектора сегодня живут в гибридной модели. Старые и новые системы работают параллельно, интеграции дорабатываются, а команды балансируют между инструментами.
Бизнес выбирает гибрид потому, что полный переход требует перестройки процессов, обучения сотрудников, адаптации инфраструктуры. И все это – при сохранении текущей работы. Особенно сложно крупным компаниям, где десятки систем связаны между собой и любое изменение отражается на нескольких процессах сразу. Поэтому многие продолжают использовать действующие подписки на зарубежные решения, постепенно внедряя отечественные аналоги в новых проектах.