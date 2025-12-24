Все побежали, и я побежал

По оценкам McKinsey, в 2024 г. бизнес и госсектор по всему миру потеряли около $67,4 млрд из-за ошибок нейросетей. Провалы случаются не только у новичков, но и у лидеров рынка – дело не в технологии, а в подходе к ее интеграции. Главная ошибка – внедрять ИИ для галочки. Без четкой цели, метрик и контроля проект может навредить. Даже опытные компании переоценивают возможности алгоритмов. Так произошло у Alphabet: ошибка чат-бота Google Bard в рекламной кампании стоила $100 млрд капитализации. Маленькая ошибка в коде, масштабированная на большие объемы, может обернуться миллиардными потерями.