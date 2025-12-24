Ваши планы на новый год

Приближение нового года – это не только время подведения итогов, но и отличный момент для построения планов. Для инвестора такая «предновогодняя» подготовка становится залогом уверенности и дисциплины в будущем. Вместо того чтобы плыть по течению рыночных волн, стоит заранее проложить курс, определив свои финансовые цели, горизонт инвестиций и отношение к риску. Четкий план поможет избежать импульсивных решений и сохранить хладнокровие в любой шторм.