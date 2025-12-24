Ваши планы на новый год

Ваши планы на новый годКак переосмыслить инвестиционную стратегию
Приближение нового года – это не только время подведения итогов, но и отличный момент для построения планов. Для инвестора такая «предновогодняя» подготовка становится залогом уверенности и дисциплины в будущем. Вместо того чтобы плыть по течению рыночных волн, стоит заранее проложить курс, определив свои финансовые цели, горизонт инвестиций и отношение к риску. Четкий план поможет избежать импульсивных решений и сохранить хладнокровие в любой шторм.
2025 год уверенно можно назвать годом облигаций. В 2026 г. этот класс активов имеет все шансы вновь оказаться в авангарде по совокупной доходности. Поэтому считаем целесообразным оставить облигации основой инвестиционного портфеля. Интересны, прежде всего, государственные бумаги (ОФЗ). Благодаря ожидаемому росту котировок потенциал полной доходности длинных ОФЗ, по нашим оценкам, может превысить 20%.