Конец антисоветской агитации

Верховный суд последователен: по 58.10 в РСФСР, как и по 54.10 в УССР, проводилось любое недостаточно лояльное власти высказывание. В случае Мока и Лещука отмена этой части приговора ни на что не повлияла: измена есть измена. Даже если она по той самой 58-й или 54-й статье (пункт 1а или 1б), которая вся на самом деле про «контрреволюционные преступления».