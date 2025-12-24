Конец антисоветской агитации

Конец антисоветской агитацииПодлежат ли пересмотру приговоры за контрреволюционные преступления
Верховный суд России 22 декабря сообщил, что отменил очередной приговор по «главной статье сталинских репрессий» – 58.10 УК РСФСР (она же в Уголовном кодексе Украинской ССР – 54.10). Жителя Одессы Ивана Мока, осужденного 75 лет назад в Кировской области за антисоветскую агитацию и пропаганду, реабилитировали. Верховный суд в очередной раз напомнил, что эти деяния признаны «не содержащими общественной опасности», а осужденным по ним светит реабилитация «независимо от фактической обоснованности обвинения».
Моку, правда, оставили основное обвинение – измену Родине. Во время оккупации территории Украины нацистской Германией он служил старостой. Здесь Верховный суд решил, что все останется как есть.
Дело Мока не уникальное. Антисоветскую агитацию системно убирают из старых приговоров с начала 1990-х. Пару месяцев назад Верховный суд отменил приговор Григорию Лещуку из Красноярска. Тот в 1943 г. попал в плен, согласился воевать за немцев, потом был осужден – за измену и ту самую агитацию и пропаганду. Лещуку тоже 58.10 сняли, а измену оставили.
Верховный суд последователен: по 58.10 в РСФСР, как и по 54.10 в УССР, проводилось любое недостаточно лояльное власти высказывание. В случае Мока и Лещука отмена этой части приговора ни на что не повлияла: измена есть измена. Даже если она по той самой 58-й или 54-й статье (пункт 1а или 1б), которая вся на самом деле про «контрреволюционные преступления».
То есть измена – это «действие по свержению, подрыву или ослаблению» советской власти. Той самой власти, ведение пропаганды против которой признано общественно безопасным деянием.
Но советская правоприменительная практика вообще превратила всеохватную 58-ю статью в универсальную затычку для любых дыр в УК. Для Мока и Лещука измену закрепляли с помощью 58.10 – чтоб наверняка. Банальное воровство на производстве можно было при желании превратить в тяжкое преступление, если провести его, допустим, по 58.14 («контрреволюционный саботаж»).
Но эта же универсальность привела, например, к тому, что в 1944 г. пленум Верховного суда СССР решил, что оуновцев – членов Организации украинских националистов (ОУН; признана экстремистской и запрещена в РФ) надо проводить как изменников Родине (54.1а или 54.1б УК УССР) или как организаторов по любому из преступлений 54-й статьи (54.11). И по крайней мере в этом случае приговоры по 58-й и 54-й статьям лучше, видимо, оставить в покое.