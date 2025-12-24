Цифровизация пенсии

Фонды работают с длительным горизонтом накоплений, обрабатывая огромные объемы документации и поступающих данных. Некоторые участники рынка уже довели уровень автоматизации части операций до отметки 60–70%. ИИ позволяет упростить документооборот, сократить время регистрации и обработки документов, уменьшить количество ошибок и ускорить поиск. При этом технологии обучаются на огромных массивах данных, становясь все точнее.