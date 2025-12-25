Плюс-минус семь

С момента возвращения Трампа в Белый дом все чаще слышится тезис о том, что США постепенно принимают движение к многополярному миру. Особенно громко про это начали говорить после публикации новой стратегии нацбезопасности. В США, безусловно, осознают, что возврата к гегемонии версии 1990-х гг. не будет. Но это не значит, что они не готовят себе максимально выгодный транзит к многополярности. И самое главное – они хотят многополярность по американским стандартам. Дело тут не в ценностях, а в распределении ресурсов и создании политико-экономических форматов. Тем более что США намерены соперничать с Китаем весь XXI век, что гарантирует их попытки усилить свою внешнеполитическую активность. Она не будет размыта по всему миру, как в 2000-х или 2010-х, она будет сконцентрирована. Но от этого не менее глобальна.