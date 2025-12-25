Плюс-минус семь

Плюс-минус семьБудут ли США создавать аналог «семерки» с участием России и Китая
В начале декабря издание Politico сообщило, что в Вашингтоне витает идея создания аналога G7 под названием «Core 5». Потенциальное объединение может включать США, Китай, Россию, Индию и Японию. В качестве целей разные источники указывают разное: от борьбы с глобальными вызовами до ограничения возможности эскалации между крупными державами.
Однако на нынешнем этапе США вряд ли заинтересованы в таком формате. По двум причинам.
Во-первых, администрации Дональда Трампа практически нечего предложить миру с точки зрения глобального сотрудничества.
Есть проблемы, совместное преодоление которых укрепит международную безопасность: от терроризма до климатического кризиса. Для Трампа актуальны вопросы борьбы с нелегальной миграций, терроризмом и наркотрафиком. Поэтому можно представить глобальную кампанию против этих вызовов. Но подход нынешней администрации к решению таких задач очень точечный и вряд ли вызовет поддержку у других крупных игроков. Хороший пример – Венесуэла. США считают идущие оттуда катера законными военными целями.
Согласны ли с этим в Китае, Индии или России? Вопрос риторический.
Кроме того, сотрудничество в военной сфере не гарантирует разностороннего развития отношений и часто носит ситуативный, краткосрочный характер. Другие же направления – стратегическая стабильность, борьба с эпидемиологическими кризисами и тем более изменение климата – действующей администрации США не особо интересны. Вашингтон не раз предлагал трехсторонний формат контроля над вооружениями (КНР, США и Россия), но Китай категорически не согласен. И так как в США публично не озвучивают другие варианты, можно сделать вывод, что укрепление стратстабильности пока не входит в приоритеты команды Трампа. Не стоит также забывать, что Трамп в целом против многосторонних форматов и предпочитает решать вопросы один на один.
Во-вторых, отказ от гегемонизма во внешней политике США проходит медленно.
С момента возвращения Трампа в Белый дом все чаще слышится тезис о том, что США постепенно принимают движение к многополярному миру. Особенно громко про это начали говорить после публикации новой стратегии нацбезопасности. В США, безусловно, осознают, что возврата к гегемонии версии 1990-х гг. не будет. Но это не значит, что они не готовят себе максимально выгодный транзит к многополярности. И самое главное – они хотят многополярность по американским стандартам. Дело тут не в ценностях, а в распределении ресурсов и создании политико-экономических форматов. Тем более что США намерены соперничать с Китаем весь XXI век, что гарантирует их попытки усилить свою внешнеполитическую активность. Она не будет размыта по всему миру, как в 2000-х или 2010-х, она будет сконцентрирована. Но от этого не менее глобальна.
Итог. Идея «Core 5» сама по себе неплохая. Но США не будут ее реализовывать ни в кратко-, ни в среднесрочной перспективе. И дело тут не столько в Трампе, практически не воспринимающем многосторонний формат. А в том, что США пока только формируют стратегию, согласно которой будут действовать во время становления многополярного мира – в широком понимании этого термина.