Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Чебурашка 2»: веселый такой

Новые приключения ушастого чуда – редкий сиквел, который во всем лучше оригинала
Николай Корнацкий , критик

Был одинокий волк – садовник-бирюк. А стал отец-одиночка. Гена (Сергей Гармаш – Коротков в культовой «Каменской» и большой начальник во всех российских блокбастерах) воспитывает Чебурашку, как может, – долго-долго терпит, а потом зеленеет, клацает зубами. Буквально превращается в крокодила в чебурашкиных глазах. После событий первого фильма прошел год, «неизвестный науке зверь» вроде как взрослеет – читает умные книги по психологии и даже что-то начинает понимать про загадочную душу человека. Но как был непоседой, так и остался – дня не проходит без погрома или разбитой посуды.

Тем временем рядом с зоопарком вот-вот начнется строительство парка аттракционов. Мешает строителям только дом Гены, а продавать его хозяин, естественно, не собирается. К счастью, за проектом парка стоит компания бизнес-леди Риммы Анатольевны (Елена Яковлева – Каменская в «Каменской» и Яга в «Последнем богатыре»), с которой Гена наконец подружился. К сожалению, заправляет всем в империи Риммы поганец с крысиной душой Ларион (звезда сериала «Большая секунда» Дмитрий Лысенков), имеющий зуб и на Гену, и на Чебурашку, и на свою работодательницу Римму. Он лишь ждет момента, чтобы махом отомстить всем, и повод представляется – когда Чебурашка с другими лоботрясами сбегает в лес.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь