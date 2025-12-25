«Чебурашка 2»: веселый такой

Тем временем рядом с зоопарком вот-вот начнется строительство парка аттракционов. Мешает строителям только дом Гены, а продавать его хозяин, естественно, не собирается. К счастью, за проектом парка стоит компания бизнес-леди Риммы Анатольевны (Елена Яковлева – Каменская в «Каменской» и Яга в «Последнем богатыре»), с которой Гена наконец подружился. К сожалению, заправляет всем в империи Риммы поганец с крысиной душой Ларион (звезда сериала «Большая секунда» Дмитрий Лысенков), имеющий зуб и на Гену, и на Чебурашку, и на свою работодательницу Римму. Он лишь ждет момента, чтобы махом отомстить всем, и повод представляется – когда Чебурашка с другими лоботрясами сбегает в лес.