«Буратино»: скажите, как его зовут?

Такое и впрямь может только присниться: волосы из стружки, ямочки на деревянных щечках. Ручки, ножки, огуречек «из пахучих завитушек, стружек, колечек» – вот и выйдет умненький-разумненький деревянный человечек. В школе его встретят негостеприимно. Директриса отрежет: «Наша школа не для кукол!» Соученики забуллят деревянного парнишку с вертящейся башкой, которой даже в футбол можно поиграть. «Я – не обыкновенный мальчик, а уродец?» – опешит герой. Так начинается бегство и приключения Буратино, который решит доказать, что он самый настоящий, к тому же самый лучший сын.