«Буратино»: скажите, как его зовут?1 января в кинопрокат выходит вольная фантазия режиссера Игоря Волошина на тему классического фильма Леонида Нечаева
Однажды волшебный ключ, исполняющий заветные желания, попадет в каморку одинокого столяра папы Карло (Александр Яценко). Вы спросите – каким образом? Самым обыкновенным: три неравнодушных и благородных дона-таракана подплывут на бутылке к подводному кораблю Тортиллы (Светлана Немоляева) и одолжатся этим самым ключиком. Исключительно из великодушных намерений. Столяр мечтает о сыне? И облако сверкающих огоньков вселится в полено, одушевив его, золотые руки Карло лишь «подстругают» рубанком чудо, летающее между словами «сон» и «сын».
Такое и впрямь может только присниться: волосы из стружки, ямочки на деревянных щечках. Ручки, ножки, огуречек «из пахучих завитушек, стружек, колечек» – вот и выйдет умненький-разумненький деревянный человечек. В школе его встретят негостеприимно. Директриса отрежет: «Наша школа не для кукол!» Соученики забуллят деревянного парнишку с вертящейся башкой, которой даже в футбол можно поиграть. «Я – не обыкновенный мальчик, а уродец?» – опешит герой. Так начинается бегство и приключения Буратино, который решит доказать, что он самый настоящий, к тому же самый лучший сын.