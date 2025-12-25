IT-рынок: зрелость после гонки за ростом

IT-рынок: зрелость после гонки за ростомКак меняется подход к цифровизации
Два года назад российский IT-рынок напоминал стартап в условиях горячки: взрывной рост, массовые переходы людей и целых команд, расширение кэптивов, тотальный дефицит кадров и поиск решений «здесь и сейчас». Сегодня мы наблюдаем, как он взрослеет: в 2024 г. объем рынка IT-услуг показал уверенный рост практически до 3 трлн руб., а по итогам 2025 г. ожидается уже более сдержанный, но здоровый прирост около 15%. Эти цифры сигнализируют о важном сдвиге: этап бурной вынужденной трансформации завершается, уступая место фазе зрелости, где ключевыми становятся эффективность, глубина интеграции и стратегическое партнерство.
Бурный рост был закономерным ответом на уход зарубежных вендоров и ужесточение регуляторики. Сегодня мы наблюдаем качественные изменения подхода к цифровизации – бизнес перешел от единичных экспериментов к комплексной трансформации. Это логично повышает глубину проникновения IT-услуг, особенно в сегментах заказной разработки и общесистемного ПО. С другой стороны, высокая ключевая ставка замедляет общее экономическое развитие, что сдерживает и IT-сектор. В ряде отраслей, например ритейле, объемы цифровизации снижаются существенно. Кроме того, сохраняется осторожность среди крупного b2b-бизнеса, где еще работают зарубежные решения. Случается, что компании жертвуют идеальным соответствием задачам и выбирают готовые решения, ставя на первое место скорость их внедрения для адаптации к новым рыночным условиям и импортозамещения. В итоге, хотя общий спрос стабилен, его структура изменилась: проекты стали более комплексными, а требования к зрелости и готовности решений – значительно выше.