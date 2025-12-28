Газета
Главная / Мнения /

Не время для публичности

Как привлечь финансирование при высокой ставке
Анастасия Иволина-Райская , директор практики «Рынки капитала» Axenix

В 2025 г. на российском рынке публичных размещений наблюдается заметное охлаждение. За год состоялись всего три IPO: в марте краудлендинговая платформа JetLend провела размещение на «СПБ бирже», в конце октября бумаги девелопера GloraX начали торговаться на Мосбирже и, наконец, в ноябре состоялось долгожданное IPO Дом.РФ. Четвертым стал «Базис», вышедший на IPO в декабре. Для сравнения: в 2024 г. на рынок акционерного капитала впервые вышли 15 эмитентов.

Для технологических компаний ситуация выглядит еще острее. Индекс информационных технологий Мосбиржи (MOEXIT) за 10 месяцев 2025 г. снизился почти на 23%, показав худшую динамику среди отраслевых бенчмарков, которые рассчитывает площадка. При этом потребность в оборотном капитале у таких компаний никуда не исчезла. Возникает вопрос: если выход на биржу стал сложнее и дороже, как можно привлечь финансирование?

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь