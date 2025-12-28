Не время для публичности

В 2025 г. на российском рынке публичных размещений наблюдается заметное охлаждение. За год состоялись всего три IPO: в марте краудлендинговая платформа JetLend провела размещение на «СПБ бирже», в конце октября бумаги девелопера GloraX начали торговаться на Мосбирже и, наконец, в ноябре состоялось долгожданное IPO Дом.РФ. Четвертым стал «Базис», вышедший на IPO в декабре. Для сравнения: в 2024 г. на рынок акционерного капитала впервые вышли 15 эмитентов.