Главная / Мнения /

Обеление серого

Как сделать экономику прозрачнее не за счет плательщиков
Вадим Зарипов , руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив «МЭФ Legal»

Правительство утвердило Концепцию создания национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). С 1 апреля по 30 июня система будет запущена в тестовом режиме, а затем – в рабочем.

Создание СПОТ вызвано распространенной, но труднопресекаемой схемой серого импорта – уклонения от уплаты косвенных налогов при ввозе товаров в РФ из других стран ЕАЭС. Формально товар поставляется в адрес российских импортеров – номинальных компаний. При этом в налоговые органы заявление о ввозе товаров и уплате налогов не подается, а ввезенный товар продается на территории РФ без уплаты НДС и акцизов через лиц, использующих упрощенную систему налогообложения.

