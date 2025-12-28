Обеление серого

Создание СПОТ вызвано распространенной, но труднопресекаемой схемой серого импорта – уклонения от уплаты косвенных налогов при ввозе товаров в РФ из других стран ЕАЭС. Формально товар поставляется в адрес российских импортеров – номинальных компаний. При этом в налоговые органы заявление о ввозе товаров и уплате налогов не подается, а ввезенный товар продается на территории РФ без уплаты НДС и акцизов через лиц, использующих упрощенную систему налогообложения.