ВЭД под давлением

Структура ВЭД перестроилась. С января по сентябрь внешний товарооборот упал на 3,2% (до $503,9 млрд) по сравнению с тем же периодом год назад. Общий экспорт снизился на 4,8%, а импорт – на 1%. Среди ключевых направлений по-прежнему лидирует Азия, на которую приходится $235,2 млрд из 302 млрд всего экспорта и $134,3 млрд из 201,1 млрд импорта. Распределение долей между товарными группами изменилось: если в экспорте 55,7% по традиции пришлось на минералы, то в импорте стали преобладать машины, оборудование и другие промышленные товары – 48,1%. Ввоз древесины, металлов, химикатов, машин, транспорта и оборудования увеличился на 7, 20, 23 и 34% соответственно.