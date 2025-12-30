Цена утилизации

Цена утилизацииКак новые правила меняют рынок авто для дилеров и покупателей
Изменения в таможенных и налоговых правилах ведут к ужесточению контроля за импортом автомобилей, особенно в сегменте параллельного ввоза. Более строгий мониторинг уплаты утильсбора, таможенной стоимости и юридической чистоты ввоза фактически закрывают возможности для серых схем. Нарушение требований теперь ведет к серьезным последствиям: доначислению утильсбора, штрафам, приостановке регистрации транспортных средств. Допустить ошибку в оформлении становится дороже, чем соблюдать правила.
Основной тренд – переход рынка к прозрачным механизмам расчетов и оформления, когда вся цепочка ввоза и продажи автомобиля юридически чиста и легко проверяется. Для дилеров такая трансформация означает необходимость пересмотра операционных подходов. Они вынуждены стандартизировать процессы, выстраивать полноценный документальный цикл и отказываться от схем, которые ранее сокращали издержки.