Цена утилизации

Изменения в таможенных и налоговых правилах ведут к ужесточению контроля за импортом автомобилей, особенно в сегменте параллельного ввоза. Более строгий мониторинг уплаты утильсбора, таможенной стоимости и юридической чистоты ввоза фактически закрывают возможности для серых схем. Нарушение требований теперь ведет к серьезным последствиям: доначислению утильсбора, штрафам, приостановке регистрации транспортных средств. Допустить ошибку в оформлении становится дороже, чем соблюдать правила.