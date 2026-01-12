Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Космос как напутствие

Как сделать ракетно-космическую отрасль локомотивом экономики
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Космическая отрасль стала ареной новой глобальной конкуренции и одной из ключевых сил, преобразующих технологический ландшафт. Ее принципы в основе современных сервисов – от спутниковой связи и навигации до дистанционного зондирования Земли. Космос – это основа для экономик будущего. В современном мире это не только вопрос престижа, но и форма технологического суверенитета.

Особенность нового этапа развития космонавтики в том, что новыми субъектами космической экономики наряду с госструктурами, регуляторами и корпорациями становятся частные игроки. Они привносят в отрасль новые бизнес-модели и практики, управляя инновациями, стоимостью и скоростью реализации проектов. На этих принципах строятся новые технологические цепочки. Экономическая эффективность космической деятельности – вопрос системообразующий. Важен мощный мультипликативный эффект для всей экономики.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её