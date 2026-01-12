Космос как напутствие

Космос как напутствиеКак сделать ракетно-космическую отрасль локомотивом экономики
Космическая отрасль стала ареной новой глобальной конкуренции и одной из ключевых сил, преобразующих технологический ландшафт. Ее принципы в основе современных сервисов – от спутниковой связи и навигации до дистанционного зондирования Земли. Космос – это основа для экономик будущего. В современном мире это не только вопрос престижа, но и форма технологического суверенитета.
Особенность нового этапа развития космонавтики в том, что новыми субъектами космической экономики наряду с госструктурами, регуляторами и корпорациями становятся частные игроки. Они привносят в отрасль новые бизнес-модели и практики, управляя инновациями, стоимостью и скоростью реализации проектов. На этих принципах строятся новые технологические цепочки. Экономическая эффективность космической деятельности – вопрос системообразующий. Важен мощный мультипликативный эффект для всей экономики.