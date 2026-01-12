Космос как напутствие

Космическая отрасль стала ареной новой глобальной конкуренции и одной из ключевых сил, преобразующих технологический ландшафт. Ее принципы в основе современных сервисов – от спутниковой связи и навигации до дистанционного зондирования Земли. Космос – это основа для экономик будущего. В современном мире это не только вопрос престижа, но и форма технологического суверенитета.