Нефти много не бывает

Нефти много не бываетЗачем Америке Венесуэла
Вторжение США в Венесуэлу имеет мощную нефтяную подоплеку и глубокие исторические корни. Противостояние двух стран в нефтяной сфере насчитывает более 100 лет. В его основе – глубокая заинтересованность США в нефти Венесуэлы и борьба за распределение ресурсной ренты от ее добычи.
Нефтяная история Венесуэлы начинается с 1914 г., когда были открыты первые месторождения в нефтегазоносном бассейне Маракайбо. К началу 1940-х гг. страна занимала третье место по добыче после США и СССР. Пик добычи пришелся на 1997 г. – 3,45 млн барр./сутки (более 170 млн т/год). Однако в середине 2025 г. добыча составляла всего около 0,9 млн барр./сутки (менее 50 млн т/год). После национализации нефтяной промышленности у страны не оказалось собственных технологий рентабельной добычи трудной/тяжелой нефти.