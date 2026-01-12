Газета
Нефти много не бывает

Зачем Америке Венесуэла
Андрей Конопляник , член научного совета РАН по системным исследованиям энергетики

Вторжение США в Венесуэлу имеет мощную нефтяную подоплеку и глубокие исторические корни. Противостояние двух стран в нефтяной сфере насчитывает более 100 лет. В его основе – глубокая заинтересованность США в нефти Венесуэлы и борьба за распределение ресурсной ренты от ее добычи.

Нефтяная история Венесуэлы начинается с 1914 г., когда были открыты первые месторождения в нефтегазоносном бассейне Маракайбо. К началу 1940-х гг. страна занимала третье место по добыче после США и СССР. Пик добычи пришелся на 1997 г. – 3,45 млн барр./сутки (более 170 млн т/год). Однако в середине 2025 г. добыча составляла всего около 0,9 млн барр./сутки (менее 50 млн т/год). После национализации нефтяной промышленности у страны не оказалось собственных технологий рентабельной добычи трудной/тяжелой нефти.

