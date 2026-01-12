Связанные не одной цепью

С некоммунистической Россией Тегеран начал сотрудничество в атоме. В 1990-е гг. запущено строительство АЭС «Бушер»: ее переделали под советско-российский реактор ВВЭР-1000. Первый блок работает с 2011 г., второй строится. В сентябре 2025 г. анонсирована еще одна АЭС с ВВЭР-1200 на берегу Персидского залива. Тегеран и Москва договорились и по малым АЭС. Дефицит энергии не оставляет Тегерану опции не работать с «Росатомом», известным своими проектами как на Юге, так и на Западе. В Иране едва ли предпочтут атомщиков Франции и США, почти не строящих новых станций даже у себя. Но возможна конкуренция с Южной Кореей, давшей АЭС соседним Эмиратам.