Связанные не одной цепью

Связанные не одной цепьюРоссийские интересы в логистике и промышленности Ирана будут важны всегда
Идущие с конца декабря массовые протесты в Иране заставляют задаться вопросом, насколько экономически детерминированы отношения Москвы с Тегераном, укрепившиеся на фоне испытываемого обеими странами санкционного и политического давления Запада.
Иран для России – логистический коридор между Каспием и Персидским заливом. В XV в. сложившимся между Русью и Ближним Востоком маршрутом прошел тверской купец Афанасий Никитин. Во Вторую Мировую войну через Трансиранский маршрут прошла четверть поставок СССР по ленд-лизу от США. Сейчас много внимания уделяется международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг» – проекту трансконтинентального пути из Индии в Россию. Готовится стройка недостающего звена – железной дороги Решт – Астара на российский кредит в 1,3 млрд евро. Даже без этой смычки в 2024 г. грузопоток по МТК составил 26,9 млн т (из них 12,9 млн т по железной дороге). Логистика актуальна для России и Ирана при любой конъюнктуре.
Кстати, о конъюнктуре. СССР, несмотря на холодную войну, участвовал в промышленной модернизации Ирана шахского, ориентировавшегося на США. Советские специалисты запустили металлургический завод ESCO под Исфаханом (1967–1974 гг.). На пограничной тогда для СССР и Ирана реке Аракс Тегеран и Москва в 1970-е гг. начинали проектировать ныне отчасти реализованный каскад ГЭС, и этот процесс прервала Исламская революция. Аятолла Хомейни в свое время называл коммунистический СССР «меньшим сатаной» – после «большого сатаны» США и «малого» – Израиля.
С некоммунистической Россией Тегеран начал сотрудничество в атоме. В 1990-е гг. запущено строительство АЭС «Бушер»: ее переделали под советско-российский реактор ВВЭР-1000. Первый блок работает с 2011 г., второй строится. В сентябре 2025 г. анонсирована еще одна АЭС с ВВЭР-1200 на берегу Персидского залива. Тегеран и Москва договорились и по малым АЭС. Дефицит энергии не оставляет Тегерану опции не работать с «Росатомом», известным своими проектами как на Юге, так и на Западе. В Иране едва ли предпочтут атомщиков Франции и США, почти не строящих новых станций даже у себя. Но возможна конкуренция с Южной Кореей, давшей АЭС соседним Эмиратам.
В энергетике и промышленности, как и в политике, бывают и развороты на 180 градусов. Но потребность в кооперации остается. СССР в 1970-е гг. строил Трансиранский газопровод для поставок топлива в советское Закавказье в обмен на кредиты, оборудование и реэкспорт иранского газа в Европу. В 2025 г. Москва и Тегеран обсуждали, как пустить российский газ через Азербайджан в энергодефицитные районы Северного Ирана. Иран впервые поставил в Россию газовые турбины. Заинтересованность в энергии и связанных с ней технологиях еще не раз окажется связующим звеном для Москвы и Тегерана вне зависимости от внутри- и внешнеполитических изменений.