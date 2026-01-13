Такого снегопада не помнят здешние места

Как это часто бывает с городскими жителями, некоторые открытия в области местной климатологии настигают москвичей каждый год, чтобы потом забыться. Каждый раз, как в первый, выясняется, например, что если уличную сеть город в основном научился поддерживать в относительном порядке даже на пике снегопада, то расчистка дворов, как правило, занимает несколько дней. Так было еще до того, как ряды московских дворников поредели. Причем скорость и качество очистки не зависят от престижности места или его близости к центру: в снежный «замес» можно попасть на Ильинке на пороге администрации президента, а идеально выскобленный двор может встретиться и в Жулебине.