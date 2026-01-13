Такого снегопада не помнят здешние места

Такого снегопада не помнят здешние местаЗима как сезонная проверка на адекватность
Роботизированные помощники на многоканальных линиях единой городской диспетчерской раскалились, принимая и переадресовывая заявки москвичей, жалующихся на нечищеные дворы. Москва за несколько дней пережила два снегопада, которые в совокупности перекрыли погодный рекорд полувековой давности. И, как это бывает почти каждый год за исключением совсем уж малоснежных зим, потихоньку откапывается силами муниципальных служб и более или менее ответственных автовладельцев.
Как это часто бывает с городскими жителями, некоторые открытия в области местной климатологии настигают москвичей каждый год, чтобы потом забыться. Каждый раз, как в первый, выясняется, например, что если уличную сеть город в основном научился поддерживать в относительном порядке даже на пике снегопада, то расчистка дворов, как правило, занимает несколько дней. Так было еще до того, как ряды московских дворников поредели. Причем скорость и качество очистки не зависят от престижности места или его близости к центру: в снежный «замес» можно попасть на Ильинке на пороге администрации президента, а идеально выскобленный двор может встретиться и в Жулебине.
Главное же, чему горожан, каждый раз заново, учит этот ограниченный и календарно обусловленный разгул стихии, – это простой факт: проще жить там, где существует разумно организованное локальное сообщество. Куда нагляднее: в одном дворе каждый сам пытается откопать из-под сугроба свою машину, а соседи не слишком доброжелательно наблюдают, не навредят ли эти спасательные работы их собственному завтрашнему выезду. А в соседнем два десятка мужчин просто выходят во двор с лопатами и за полтора часа сами расчищают проезжую часть и парковочные карманы, не дожидаясь муниципального трактора.
Без сомнения, привычка многих сотрудников управляющих компаний в любой ситуации не снимать трубку телефона способна вызвать справедливый гнев честных налогоплательщиков. И даже поколебать уверенность жителей, будто они живут в одном из самых комфортных и благоустроенных городов мира. Но иногда бывает полезно вспомнить, что ни один из мегаполисов мира, сталкивающихся с регулярными снегопадами, не располагает достаточными возможностями, чтобы почистить везде и одновременно. Зато живое локальное сообщество, вообще говоря не без труда выживающее в неподходящей для него среде большого города, успешно преодолевает проблемы и посложнее снегопада.