Автоперевозчиков по весне посчитают

Сейчас почти все перевозчики живут за счет того, что набирают оборотные кредиты, чтобы покрывать убытки. Даже в случае массовых банкротств мы не ждем негативного каскадного эффекта для банков – за последние три года они смогли накопить достаточные резервы капитала. Стоимость обслуживания долговой нагрузки постоянно растет в отличие от объема перевозок. Примерно с марта 2024 г. пошло ощутимое снижение объемов заказов. Уже тогда можно было предсказать, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры транспортные компании не смогут стабильно обслуживать свои обязательства перед лизингодателями и неизбежен массовый возврат техники.