Главная / Мнения /

Автоперевозчиков по весне посчитают

В 2026 году рынок может покинуть часть участников
Михаил Устюжанин , основатель и владелец транспортно-экспедиционной компании «Лидертранс»

Рынок грузовых автомобильных перевозок в России последние два года подпрыгивает на ухабах, но его ждут еще более значительные потрясения: к весне 2026 г. он может лишиться до 30% участников вследствие массовых банкротств транспортных компаний. Причины кризиса комплексные: падение тарифов, рост себестоимости, проблемы с лизингом и кредитованием, а также структурные изменения в сфере кадров.

Сейчас почти все перевозчики живут за счет того, что набирают оборотные кредиты, чтобы покрывать убытки. Даже в случае массовых банкротств мы не ждем негативного каскадного эффекта для банков – за последние три года они смогли накопить достаточные резервы капитала. Стоимость обслуживания долговой нагрузки постоянно растет в отличие от объема перевозок. Примерно с марта 2024 г. пошло ощутимое снижение объемов заказов. Уже тогда можно было предсказать, что в условиях сложной рыночной конъюнктуры транспортные компании не смогут стабильно обслуживать свои обязательства перед лизингодателями и неизбежен массовый возврат техники.

