Передаем прогноз

Человек всегда хотел знать, что ему уготовано в будущем. С объективной точки зрения, нужно согласиться с тем, что предвидение будущего находится за пределами человеческих возможностей и к научно обоснованным экономическим прогнозам должны предъявляться иные требования, чем просто совпадение с фактически наблюдаемыми результатами. В этом ключевой парадокс: прогноз про будущее, но предсказывает он его лишь в ограниченной мере. Зачем же в современной экономике нужны научно обоснованные прогнозы и как они должны формироваться?