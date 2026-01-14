Меньше рутины – больше смысла

Индустрия коммуникаций действительно становится вселенной, где генеративные модели упрощают производство контента, а аналитические платформы ускоряют сбор метрик. Но именно в этот момент простая техника и скорость перестают быть самой ценной компетенцией: на первый план выходит способность задавать правильные вопросы, видеть ситуацию в широкой перспективе и нести ответственность за смысл. Критическое мышление и умение видеть широкую картину – уже не «дополнение» к профессиональному набору, а те навыки, которые остаются по‑настоящему не заменимыми искусственным интеллектом.