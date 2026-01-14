Газета
Главная / Мнения /

Европе не до скуки

С чем Старый Свет идет в новый год
Камран Гасанов , доктор политологии Университета Зальцбурга

Весь 2025 год для мира, в особенности для Европейского союза, прошел под влиянием смены власти в Белом доме.

Наиболее ярким «эффект Трампа» оказался на Украине. Президент США начал диалог с Кремлем в обход союзников. Ни в Эр-Рияде, ни в Анкоридже европейцев не было. Пока последние думали о санкциях, Дональд Трамп намекал на разработку арктических шельфов России. Однако после Аляски Трамп начал вовлекать в процесс европейцев. Хотя на встрече в Белом доме он отверг режим прекращения огня, но согласился с гарантиями безопасности для Украины. На том саммите лидеры ЕС и Британии, по сути, выторговали себе участие в мирном процессе. Осенью они попытались развить успех. После встречи в ноябре в Женеве между Джаредом Кушнером / Стивом Уиткоффом и советниками по нацбезопасности Франции, Британии и Германии изначальный 18-пунктный план Трампа был модифицирован. Сейчас Кир Стармер и Эмманюэль Макрон согласовали с Владимиром Зеленским отправку на Украину 15 000 военных после установления мира. Европейские инициативы, допускаемые Трампом, России явно не нравятся и могут подорвать миротворчество.

