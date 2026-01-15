Исходящие бесплатно

Но здесь кроется главный парадокс нашего времени. То, что стало средой обитания и базовым условием социального существования, до сих пор считается рядовой платной услугой. Мы миримся с тем, что за доступ к этой реальности ежемесячно платим, в то время как вся цифровая экосистема – от соцсетей до маркетплейсов – зарабатывает на нашем же присутствии, внимании и данных.