Исходящие бесплатно

Исходящие бесплатноМогут ли пользователи расплачиваться вниманием за услуги связи
Смартфон перестал быть гаджетом. Это наше продолжение: третий глаз, третья рука, цифровое удостоверение личности. В нем работа, общение, банк, новости и весь мир. Мы проводим в экране больше часов, чем во сне, а молодое поколение и вовсе не делит реальность на онлайн и офлайн.
Но здесь кроется главный парадокс нашего времени. То, что стало средой обитания и базовым условием социального существования, до сих пор считается рядовой платной услугой. Мы миримся с тем, что за доступ к этой реальности ежемесячно платим, в то время как вся цифровая экосистема – от соцсетей до маркетплейсов – зарабатывает на нашем же присутствии, внимании и данных.
