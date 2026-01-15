Газета
Главная / Мнения /

Исходящие бесплатно

Могут ли пользователи расплачиваться вниманием за услуги связи
Александр Моисеев , генеральный директор ООО «Бюро цифровых проектов»

Смартфон перестал быть гаджетом. Это наше продолжение: третий глаз, третья рука, цифровое удостоверение личности. В нем работа, общение, банк, новости и весь мир. Мы проводим в экране больше часов, чем во сне, а молодое поколение и вовсе не делит реальность на онлайн и офлайн.

Но здесь кроется главный парадокс нашего времени. То, что стало средой обитания и базовым условием социального существования, до сих пор считается рядовой платной услугой. Мы миримся с тем, что за доступ к этой реальности ежемесячно платим, в то время как вся цифровая экосистема – от соцсетей до маркетплейсов – зарабатывает на нашем же присутствии, внимании и данных.

