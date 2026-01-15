Полярный транзит

Полярный транзитКуда ведет Северный морской путь
Итоги 2025 г. для Арктической зоны РФ (АЗРФ) фокусируются на Северном морском пути (СМП) и Трансарктическом транспортном коридоре (ТТК) на базе Севморпути. СМП – стержень российской арктической политики, главный экономический индикатор для Арктики. Его динамика определяет инвестиционный климат, геополитическое позиционирование и перспективы развития всех арктических регионов.
В 2025 г. СМП подтвердил свою работоспособность и стратегическое значение для России. Он остается экспортным каналом преимущественно для углеводородов, но качественные изменения налицо: рост контейнеризации, запуск пилотных международных сервисов, расширение круга стран-партнеров говорят о начале нового этапа. Если нам удастся решить вопрос дефицита флота и создать эффективную модель управления ТТК, Арктика из «ледяной кладовой» трансформируется в полноценный хаб мировой торговли.