Полярный транзит

В 2025 г. СМП подтвердил свою работоспособность и стратегическое значение для России. Он остается экспортным каналом преимущественно для углеводородов, но качественные изменения налицо: рост контейнеризации, запуск пилотных международных сервисов, расширение круга стран-партнеров говорят о начале нового этапа. Если нам удастся решить вопрос дефицита флота и создать эффективную модель управления ТТК, Арктика из «ледяной кладовой» трансформируется в полноценный хаб мировой торговли.