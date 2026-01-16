«Марти Великолепный»: король игры

«Марти Великолепный»: король игрыВ прокат вышел фильм Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе в главной роли – одной из лучших в его карьере
Очень самоуверенный 23-летний Марти Маузер (Тимоти Шаламе – «Дюна») лучше всех играет в пинг-понг – не самый популярный в Америке 1952 г. вид спорта. Денег ему это не приносит, и Марти вынужден работать продавцом в обувном магазине своего дяди (писатель Ларри Сломан) в Нижнем Ист-Сайде. Дядя предлагает ему повышение и финансовую стабильность, но у амбициозного парня другие планы: он твердо намерен добиться успеха как спортсмен и ни секунды не сомневается, что у него все получится. Совсем скоро он станет первым американским чемпионом по настольному теннису, и тогда о нем напишут в журнале «Лайф», а его покрытое прыщами лицо будет с улыбкой смотреть на простых смертных с коробок пшеничных хлопьев. Выкрав деньги из дядиного сейфа, Марти летит на важный турнир в Лондон и в финальном матче проигрывает японскому спортсмену. Герой побежден, но не сломлен: вскоре состоится чемпионат мира в Токио, где он уж точно всем покажет. Осталось только как-нибудь раздобыть денег на поездку.
В своей первой сольной киноработе Джош Сэфди (в дуэте с братом Бенни сделавший «Неограненные алмазы» и «Хорошее время») воспроизводит базовые сюжетные клише типового спортивного фильма – амбициозный герой, поражение в соревновании, долгий путь к финальному реваншу, – но лишь затем, чтобы наполнить их принципиально иным содержанием. Готовясь к чемпионату, Марти, вопреки жанровой традиции, не совершает серию моральных выборов (для лишенного внутренних конфликтов героя вопросы такого рода вообще не встают) и не преодолевает собственные пределы в спортивных тренировках (на это у него просто нет времени). Его проблемы более прозаичны – ему срочно нужна пара тысяч долларов, чтобы купить билет до Токио и оплатить штраф, наложенный на него Ассоциацией настольного тенниса.