«Марти Великолепный»: король игры

Очень самоуверенный 23-летний Марти Маузер (Тимоти Шаламе – «Дюна») лучше всех играет в пинг-понг – не самый популярный в Америке 1952 г. вид спорта. Денег ему это не приносит, и Марти вынужден работать продавцом в обувном магазине своего дяди (писатель Ларри Сломан) в Нижнем Ист-Сайде. Дядя предлагает ему повышение и финансовую стабильность, но у амбициозного парня другие планы: он твердо намерен добиться успеха как спортсмен и ни секунды не сомневается, что у него все получится. Совсем скоро он станет первым американским чемпионом по настольному теннису, и тогда о нем напишут в журнале «Лайф», а его покрытое прыщами лицо будет с улыбкой смотреть на простых смертных с коробок пшеничных хлопьев. Выкрав деньги из дядиного сейфа, Марти летит на важный турнир в Лондон и в финальном матче проигрывает японскому спортсмену. Герой побежден, но не сломлен: вскоре состоится чемпионат мира в Токио, где он уж точно всем покажет. Осталось только как-нибудь раздобыть денег на поездку.