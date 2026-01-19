Список со смыслом

Накануне думской кампании 2026 г. вопрос о федеральной части списков кандидатов вновь выходит за рамки обсуждения внутри аппарата. Для «Единой России» (ЕР) это особенно чувствительная зона: первые фамилии в списке – не просто стартовая позиция, а концентрированное политическое высказывание. Через них партия фиксирует свою интерпретацию текущего момента, задает тон кампании и формирует ожидания – как внутри элит, так и у массового избирателя.