Список со смыслом

Что будет значить набор кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму
Илья Гераскин , руководитель программы «Выборы» Центра политической конъюнктуры

Накануне думской кампании 2026 г. вопрос о федеральной части списков кандидатов вновь выходит за рамки обсуждения внутри аппарата. Для «Единой России» (ЕР) это особенно чувствительная зона: первые фамилии в списке – не просто стартовая позиция, а концентрированное политическое высказывание. Через них партия фиксирует свою интерпретацию текущего момента, задает тон кампании и формирует ожидания – как внутри элит, так и у массового избирателя.

Поэтому разговор о федеральной части списка неизбежно становится разговором о стратегии. Не о персоналиях как таковых, а о том, какую модель лидерства, мобилизации и ответственности партия предлагает стране в новом электоральном цикле.

