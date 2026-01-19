День прорыва

Эвакуировали никак не меньше полутора миллионов человек; не менее 600 000 мужчин, женщин и детей погибли в Ленинграде от истощения, болезней и морозов – это значит, что из тех, кого начало блокады застало в городе, салют 27 января 1944 г. слушал и смотрел лишь меньше чем каждый третий – не говоря о потерях гарнизона. «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы», – гласит надпись на мемориале у Невского пятачка, и там всегда есть цветы.