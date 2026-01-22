Не будут отдавать – отключим газ

Не будут отдавать – отключим газКакую роль играет энергетический фактор в борьбе за Гренландию
Конфликт между Дональдом Трампом и европейским политическим истеблишментом по поводу контроля над Гренландией можно назвать кульминацией внешней энергетической стратегии США. Почему именно энергетической? На протяжении нескольких десятилетий усилия Вашингтона были направлены на то, чтобы путем подрыва энергетического фундамента Европы лишить ее экономического потенциала и политической субъектности. Нынешние события демонстрируют – цель достигнута, жалкие остатки «субъектности» выражаются в бессильных заявлениях брюссельских чиновников, а в экономическом плане Старый Свет находится на коротком поводке у Белого дома.
В 2025 г. темпы «энергетической атаки» на Европу со стороны США возросли. Поставки сжиженного природного газа увеличились на 25% год к году и составили 56,2% европейских закупок. Общая доля США в поставках «голубого топлива» в Старый Свет (с учетом трубопроводных) равнялась примерно 27–28%. США также заняли лидирующую позицию по поставкам в ЕС нефти, опередив Норвегию и Казахстан. Наконец, первое место принадлежит Америке и в структуре европейского импорта угля – 35,3% (у находящейся на втором месте Австралии – 33,2%). За год европейцы закупили за океаном энергоносителей на рекордные $200 млрд.