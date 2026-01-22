Не будут отдавать – отключим газ

В 2025 г. темпы «энергетической атаки» на Европу со стороны США возросли. Поставки сжиженного природного газа увеличились на 25% год к году и составили 56,2% европейских закупок. Общая доля США в поставках «голубого топлива» в Старый Свет (с учетом трубопроводных) равнялась примерно 27–28%. США также заняли лидирующую позицию по поставкам в ЕС нефти, опередив Норвегию и Казахстан. Наконец, первое место принадлежит Америке и в структуре европейского импорта угля – 35,3% (у находящейся на втором месте Австралии – 33,2%). За год европейцы закупили за океаном энергоносителей на рекордные $200 млрд.