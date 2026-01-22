Красота в глазах смотрящего

2022 год кардинально изменил российский кинорынок. Уход американских мейджоров из официального проката, с одной стороны, открыл окно возможностей для наших кинематографистов, с другой – стал для них определенным вызовом. Справились ли с вызовом наши кинематографисты? Если судить по кассе и доле отечественных релизов в ней, то да. За последние три года российский бокс-офис после обвала 2022 г. до 23,7 млрд руб. вырос более чем в 2 раза и в 2025 г. составил 50,7 млрд руб. При этом 39 млрд руб. (или почти 77%) пришлись на сборы российского кино. Здесь, однако, следует сделать оговорку, что в теневом прокате Голливуд в России цветет и пахнет. Пиратские голливудские релизы, которые идут сейчас в наших кинотеатрах, цепляют к российским короткометражным фильмам. По различным оценкам, на долю теневого проката Голливуда приходится порядка 10–15% от бокс-офиса страны. Но даже с учетом этого фактора отечественные киноленты сейчас все же занимают львиную долю киносборов. Да, и важно также отметить, что по количеству зрителей к допандемийным показателям нашей киноиндустрии пока приблизиться не удалось – в прошлом году было продано в общей сложности 118,6 млн билетов.