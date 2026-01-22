Красота в глазах смотрящего

Красота в глазах смотрящегоПочему депутатам не нравится отечественное кино
На прошлой неделе депутат Госдумы Дмитрий Певцов устроил публичную порку «Чебурашке». Во вторник, 20 января, защищать в Госдуме отечественное кино от нападок парламентариев пришлось замминистра культуры Жанне Алексеевой. Певцов довольно четко сформулировал суть претензий к «Чебурашке»: по мнению парламентария и члена экспертного совета Минкультуры по отбору фильмов для господдержки, «это вредный продукт», который «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеет». Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет: более 32 млн россиян, посмотревших обе части франшизы «Чебурашка», очевидно, мнение Певцова все-таки вряд ли разделяют. А вот суть претензий депутатов к киноиндустрии, на которые пришлось отвечать замминистра, понять уже сложнее. Если коротко резюмировать, то основная их часть сводилась к качеству кинокартин (прозвучала, в частности, критика в адрес ремейков советской классики), а также их тематическому и смысловому наполнению (как в кино должна раскрываться тема многодетности, чтобы выполнить задачу президента «рожать, рожать и еще раз рожать» и проч.).
Давайте попробуем разобраться. Киноиндустрия в первую очередь – это коммерческий рынок, где интерес зрителей, подкрепленный рублем, является ключевым показателем. До того как голливудские мейджоры покинули российский рынок в 2022 г., одним из главных критериев успеха или провала российского кино считалась его доля от общих кассовых сборов. В 2010-х гг. Минкультуры, которое на тот момент возглавлял Владимир Мединский, принимало ряд протекционистских мер для увеличения этого показателя, в том числе «раздвижку релизов», когда отечественные фильмы получали приоритет в прокате и выходили в самые кассовые периоды (в те же новогодние каникулы). Но несмотря на эти меры, львиная доля проката – порядка 70% – оставалась за Голливудом. К примеру, в допандемийном 2019 году, который стал рекордным по показателям для российского кинопроката, бокс-офис составил 55,4 млрд руб., количество проданных билетов – 219 млн, доля российского кино – 23% от общей кассы.
2022 год кардинально изменил российский кинорынок. Уход американских мейджоров из официального проката, с одной стороны, открыл окно возможностей для наших кинематографистов, с другой – стал для них определенным вызовом. Справились ли с вызовом наши кинематографисты? Если судить по кассе и доле отечественных релизов в ней, то да. За последние три года российский бокс-офис после обвала 2022 г. до 23,7 млрд руб. вырос более чем в 2 раза и в 2025 г. составил 50,7 млрд руб. При этом 39 млрд руб. (или почти 77%) пришлись на сборы российского кино. Здесь, однако, следует сделать оговорку, что в теневом прокате Голливуд в России цветет и пахнет. Пиратские голливудские релизы, которые идут сейчас в наших кинотеатрах, цепляют к российским короткометражным фильмам. По различным оценкам, на долю теневого проката Голливуда приходится порядка 10–15% от бокс-офиса страны. Но даже с учетом этого фактора отечественные киноленты сейчас все же занимают львиную долю киносборов. Да, и важно также отметить, что по количеству зрителей к допандемийным показателям нашей киноиндустрии пока приблизиться не удалось – в прошлом году было продано в общей сложности 118,6 млн билетов.
Теперь попробуем разобраться с темами, смыслами, скрепами. В ноябре 2022 г. президент Владимир Путин своим указом утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В документе к таковым, в частности, были отнесены патриотизм, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, милосердие, справедливость, историческая память, преемственность поколений и т. д. Кроме того, последние три года Минкультуры ежегодно утверждает перечень приоритетных тем для господдержки кинопроизводства. В 2025 г. в этот список вошли преимущественно темы, связанные как раз с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, популяризация института семьи и т. д.
В 2025 г. восемь позиций из топ-10 самых кассовых релизов в России заняли отечественные киноленты: первый фильм франшизы по произведениям Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (сборы – 3,3 млрд руб.), «Финист. Первый богатырь» (спин-офф богатырской франшизы «Последний богатырь», касса – почти 2,7 млрд руб.), байопик про «наше все» – «Пророк. История Александра Пушкина» (1,6 млрд руб.) и т. д. Лидерами новогоднего проката 2026 г. стали «Чебурашка-2» (сборы на 21 января здесь и далее – почти 5,5 млрд руб.), «Простоквашино» (почти 2,3 млрд руб.) и «Буратино» (2,25 млрд руб.). А самым кассовым релизом среди всех фильмов за современную историю отечественного кинопроката продолжает оставаться «Чебурашка», сборы которого в 2023 г. составили почти 6,8 млрд руб. Помимо того что все эти кинокартины являются коммерчески успешными, в их основу заложен русский культурный код. И все они укладываются в проводимую государством политику по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.
Как известно, красота в глазах смотрящего. Кто-то (российский зритель) наконец-то сумел ее рассмотреть в отечественном кино. Кто-то (депутаты) продолжают его критиковать. И тут вопрос скорее к последним: справедлива ли эта критика?