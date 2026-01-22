Газета
Главная / Мнения /

К кому пойти учиться

Почему для МСП важнее делиться опытом, чем охранять секреты
Евгения Лазарева , член центрального штаба Народного фронта, основатель MNS Factory

Вызовы, с которыми сталкивается владелец малого или среднего бизнеса, удивительно похожи независимо от города и ниши, в которой он работает. Дефицит кадров, растущая себестоимость, давление маркетплейсов, теневая конкуренция и вечный вопрос: потратиться на автоматизацию или выкручиваться вручную?

Классический совет «съездить на производство в Китай и посмотреть» действительно работает: автор этих строк вернулась неделю назад полная идей. Но будем честны: для малого бизнеса реализация этих идей чаще всего слишком дорого, сложно и может решить лишь часть проблем.

