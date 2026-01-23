«Левша»: много блох и ничего

«Левша»: много блох и ничегоВ прокат вышла шпионская стимпанк-комедия в сеттинге Российской империи конца XIX века
Во дворце императора Александра III (Артур Иванов – «Грозный») нашли механическую блоху. Чтобы выяснить, какой цели служит этот странный девайс, офицер охранного отделения Петр Огарев (Федор Федотов – «Роднина») едет в Тулу, представленную в образной системе фильма кривой избушкой, одиноко стоящей посреди среднерусского пейзажа. В избушке живет изобретатель-самородок по прозвищу Левша (Юрий Колокольников – Vlad из третьего сезона «Белого лотоса») – человек неотесанный и пьющий, но очень сообразительный. Выпив рюмку водки, он быстро идентифицирует блоху как хитроумное устройство слежения, подосланное, разумеется, англичанами, потому что кем же еще. Выходит, в ближайшее окружение государя прокрался британский шпион, и Огарев с Левшой едут в Петербург, чтобы его найти. Круг подозреваемых, впрочем, невелик: министр финансов (Ян Цапник – «Последний министр»), военный министр (Александр Чевычелов – «Павел. Первый и последний») и министр внутренних дел (Алексей Гуськов – «Золотое дно»).
Как видно из завязки, от одноименной повести Лескова в фильме остались только Левша, императорский двор, механические блохи и англичане, которым нужно утереть нос. Все прочее – плод воображения сценаристов, которые пересобирают историю о талантливом умельце и царских министрах в шпионскую ретро-комедию в духе «Шерлока Холмса» Гая Ричи и «King’s Man: Начало» Мэттью Вона и с элементами стимпанка.