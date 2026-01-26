План для ИИ

Касперская подразумевала штаб по ИИ, идею создания которого поддержал президент Владимир Путин. В соответствии с поручением президента будет создана комиссия, которая займется «координацией деятельности» ведомств и «заинтересованных организаций», а ее сопредседателями станут замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб должен будет уже к 1 июля сформулировать, а затем и контролировать выполнение «национального плана внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, также в ряде отраслей и субъектов РФ». Участвовать в этой работе поручено Банку России, Сбербанку, «Яндексу» и профильным ФОИВам.