План для ИИ

План для ИИНужен ли в России штаб для развития искусственного интеллекта
Создание штаба по искусственному интеллекту (ИИ) для развития технологии не является острой необходимостью, написала в своем Telegram-канале 21 января председатель Infowatch, член правления АРПП Наталья Касперская. «За 30 лет, что я в информационных технологиях, появилось множество различных, в том числе прорывных, технологий <...> Все эти направления выросли рыночным путем, без поддержки государства. А ИИ так не может?» – возмутилась она.
Касперская подразумевала штаб по ИИ, идею создания которого поддержал президент Владимир Путин. В соответствии с поручением президента будет создана комиссия, которая займется «координацией деятельности» ведомств и «заинтересованных организаций», а ее сопредседателями станут замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко. Штаб должен будет уже к 1 июля сформулировать, а затем и контролировать выполнение «национального плана внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, также в ряде отраслей и субъектов РФ». Участвовать в этой работе поручено Банку России, Сбербанку, «Яндексу» и профильным ФОИВам.
Из поручения Касперская сделала вывод, что спроса на системы ИИ сейчас нет. Потому что востребованные технологии – интернет, поисковики, соцсети, интернет-СМИ, маркетплейсы, мессенджеры, антивирусы – прекрасно развивались и без господдержки.
В своих аргументах Касперская апеллирует к фундаментальному закону спроса и предложения, но выносит за скобки ряд важных нюансов. В частности, интернет зародился в стенах агентства минобороны США DARPA, а основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский начал разрабатывать антивирусные программы, еще будучи сотрудником научно-исследовательского института при Министерстве обороны СССР. Да и SpaceX Илона Маска тоже не скрывает свои госконтракты с НАСА.
Даже если вернуться к теме ИИ: в США практически синхронно с российской инициативой администрация Трампа запустила свою Genesis Mission, нацеленную на координацию общенациональной политики и ускорение научно-технологических прорывов. Кроме того, в США действует национальная инициатива по ИИ, которая координирует работу государства, бизнеса и научных центров.
Можно ли говорить о том, что передовые технологии так уж оторваны от государства? Навряд ли. Фундаментальные научные и технологические прорывы не совершаются в одиночку, а требуют координации усилий и долгосрочного планирования.