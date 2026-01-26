Время, когда все удается

Уникальные по своему характеру – дружественные, стабильные, доверительные – отношения России с Индией, безусловно, ценны сами по себе. Однако на фоне происходящих событий им цены нет. По словам индийского премьера Нарендры Моди, которые в конце 2025 г. повторил и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, Россия для Индии – это «сукх дукх ка саатхи» (в переводе с хинди – «друг и в радости, и в печали»). Таким же проверенным другом для России является Индия. 23-й саммит лидеров двух стран состоялся в Нью-Дели в начале декабря прошлого года, однако с тех пор в международных отношениях успела начаться новая эра, где реальность оказывается смелее самых смелых прогнозов.