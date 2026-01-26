Время, когда все удаетсяРоссийско-индийским связям есть куда расти
Уникальные по своему характеру – дружественные, стабильные, доверительные – отношения России с Индией, безусловно, ценны сами по себе. Однако на фоне происходящих событий им цены нет. По словам индийского премьера Нарендры Моди, которые в конце 2025 г. повторил и министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, Россия для Индии – это «сукх дукх ка саатхи» (в переводе с хинди – «друг и в радости, и в печали»). Таким же проверенным другом для России является Индия. 23-й саммит лидеров двух стран состоялся в Нью-Дели в начале декабря прошлого года, однако с тех пор в международных отношениях успела начаться новая эра, где реальность оказывается смелее самых смелых прогнозов.
В индийской системе целей и ориентиров наступает век Индии, особенно благоприятное время, когда все удается и получается, – Амрит Каал (санскрит). В ближайшие годы Индия планирует сделать качественный скачок в развитии, и к 2047 г., когда будет праздноваться 100-летие независимости страны, стать Виксит Бхарат – Развитой Индией, страной с высоким уровнем подушевого дохода и объемом ВВП, в 8 раз превосходящим сегодняшние показатели. Индия сосредоточена на внутреннем строительстве. К своему государственному празднику, Дню республики, который отмечается 26 января, Индия, обогнав Японию, подходит в статусе четвертой экономики мира.