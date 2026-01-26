Гарант нестабильности

В нефтяной сфере «точкой бифуркации» стал захват американскими военными танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть, в том числе шедших под российским флагом. Эти действия разрушили негласно установившуюся систему, согласно которой жесткость санкций компенсировалась необязательностью их соблюдения. На протяжении многих лет Венесуэла, находящаяся под санкциями США, поставляла нефть на мировой рынок, прежде всего в Китай, используя теневой флот. При этом тот же Пекин де-юре соблюдал санкции, маскируя поставки из Южной Америки под импорт из других стран (в первую очередь из Малайзии). Американские власти прекрасно знали о подобных схемах, но на практике им не препятствовали. А бывало, даже помогали. Теперь же необходимость в подобных «спектаклях» полностью отпала. США отказались от прежнего сценария и объявили войну серому флоту – правда, пока не всему, а обслуживающему лишь венесуэльскую нефтяную индустрию. Но и это важный знак: правила меняются – силовые методы начинают превалировать.