Главная / Мнения /

Вузы новой фазы

Какими будут университеты предстоящего десятилетия
Ольга Назайкинская , директор центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково»​

Если мы хотим уловить системные изменения, начать нужно с понимания того, как меняется представление о назначении высшего образования. В мировой практике есть две оптики. Первая – высшее образование как частное благо. Главная его задача – социальный лифт конкретного человека, что, в свою очередь, предполагает его инвестиции. Такая позиция исторически сильна в США, Великобритании и ряде других стран. Вторая оптика – высшее образование как общественное благо. При таком подходе система ориентирована на решение социальных и экономических задач, синхронизирована с национальными целями и во многом поддерживается государством. Это парадигма России и многих европейских стран.

В чистом виде ни одна модель не существует. Мировая система высшего образования движется по историческим эпохам наподобие маятника и периодически смещается то к общественному благу, то к частному. В середине прошлого века послевоенное восстановление экономик, гонка вооружений, крупные научные проекты сформировали мощный дрейф к модели общественного блага. Затем поворот в другую сторону: неолиберализм, снижение государственных расходов, рост стоимости обучения, клиентоцентричность. Все это, помноженное на глобализацию и международную мобильность, значительно сместило мировую систему в сторону частных интересов, причем в некоторых странах не обошлось без перекосов и в финансовом, и в культурном смыслах.

