Вузы новой фазы

Если мы хотим уловить системные изменения, начать нужно с понимания того, как меняется представление о назначении высшего образования. В мировой практике есть две оптики. Первая – высшее образование как частное благо. Главная его задача – социальный лифт конкретного человека, что, в свою очередь, предполагает его инвестиции. Такая позиция исторически сильна в США, Великобритании и ряде других стран. Вторая оптика – высшее образование как общественное благо. При таком подходе система ориентирована на решение социальных и экономических задач, синхронизирована с национальными целями и во многом поддерживается государством. Это парадигма России и многих европейских стран.