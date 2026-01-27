Газета
Умные или красивые?

Можно ли отрегулировать проблемы топливного рынка запретом на экспорт бензина
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Правительству стоит снять запрет на экспорт бензина для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов, однако вновь его придется вернуть уже в апреле из-за сезонного всплеска спроса, считает глава Петербургской биржи Игорь Артемьев. Запрет экспорта – одна из мер ручного регулирования в отрасли, используемая с 2022 г. В целом отрасль нуждается в более системных и прозрачных решениях для балансировки спроса и предложения. Высока вероятность, что весной запрет на экспорт вернется. Но какие факторы на это повлияют?

Ключевым фактором дисбаланса стал налоговый маневр и подписанный по итогам его действия в 2018 г. протокол Козака между правительством и компаниями, который зафиксировал изменение розничных цен в году на уровне не выше официального уровня инфляции. С этого времени фактическим ограничением изменения цен на АЗС стала инфляция, а органы государственной власти стали рассматривать уровень инфляции как целевой показатель роста розничной стоимости бензина и дизельного топлива.

