Умные или красивые?

Правительству стоит снять запрет на экспорт бензина для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов, однако вновь его придется вернуть уже в апреле из-за сезонного всплеска спроса, считает глава Петербургской биржи Игорь Артемьев. Запрет экспорта – одна из мер ручного регулирования в отрасли, используемая с 2022 г. В целом отрасль нуждается в более системных и прозрачных решениях для балансировки спроса и предложения. Высока вероятность, что весной запрет на экспорт вернется. Но какие факторы на это повлияют?