Умные или красивые?

Можно ли отрегулировать проблемы топливного рынка запретом на экспорт бензина
Правительству стоит снять запрет на экспорт бензина для разгрузки скопившихся на НПЗ запасов, однако вновь его придется вернуть уже в апреле из-за сезонного всплеска спроса, считает глава Петербургской биржи Игорь Артемьев. Запрет экспорта – одна из мер ручного регулирования в отрасли, используемая с 2022 г. В целом отрасль нуждается в более системных и прозрачных решениях для балансировки спроса и предложения. Высока вероятность, что весной запрет на экспорт вернется. Но какие факторы на это повлияют?
Ключевым фактором дисбаланса стал налоговый маневр и подписанный по итогам его действия в 2018 г. протокол Козака между правительством и компаниями, который зафиксировал изменение розничных цен в году на уровне не выше официального уровня инфляции. С этого времени фактическим ограничением изменения цен на АЗС стала инфляция, а органы государственной власти стали рассматривать уровень инфляции как целевой показатель роста розничной стоимости бензина и дизельного топлива.