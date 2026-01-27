Газета
Главная / Мнения /

Под дудку Трампа

Есть ли у ЕС своя арктическая стратегия
Павел Анисимов , заместитель директора Института международных отношений и политических наук РГГУ

На фоне напряженности вокруг Гренландии Европейский союз и НАТО демонстрируют признаки активизации в Арктике, но за суетливым ритуалом общих заявлений скрывается более сложная реальность – разноречивые интересы, стратегические запоздания и адаптивная (скорее, чем осмысленная) реакция на американский курс. Решение саммита ЕС о закупках специализированных вооружений и ледоколов для Арктики следует рассматривать не как результат долгосрочной доктрины, а как тактическое маневрирование в новой геополитической конфигурации.

Северная Европа на протяжении десятилетий боролась за внимание НАТО. Исторически регион оставался периферией стратегических приоритетов альянса и до сих пор не имеет ни единой официальной арктической стратегии, ни специального командования для координации операций. Хотя существует Joint Force Command Norfolk, это, по сути, Атлантическое командование, включающее Арктику в свою зону ответственности.

