Под дудку Трампа

На фоне напряженности вокруг Гренландии Европейский союз и НАТО демонстрируют признаки активизации в Арктике, но за суетливым ритуалом общих заявлений скрывается более сложная реальность – разноречивые интересы, стратегические запоздания и адаптивная (скорее, чем осмысленная) реакция на американский курс. Решение саммита ЕС о закупках специализированных вооружений и ледоколов для Арктики следует рассматривать не как результат долгосрочной доктрины, а как тактическое маневрирование в новой геополитической конфигурации.