ИИ-законодатель

В самой Госдуме использование нейросети при подготовке законопроекта опровергают. Как сообщал ТАСС в тот же день со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по молодежной политике, ChatGPT не применялся при написании текста законопроекта. «Материалы к законопроекту готовились на протяжении двух лет исключительно депутатами с командой юристов аппарата комитета. Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat. А написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе», – указали в пресс-службе комитета (цитата по ТАСС).