Рельсы не влезают в карманы страны

Ключевой проблемой остается тарифная политика. С начала 2022 г. по сентябрь 2025 г. грузовые тарифы с учетом отмены скидок и понижающих коэффициентов выросли вдвое и втрое опередили инфляцию. На фоне снижения объемов перевозок (грузооборот сократился на 5%, вес грузов – на 6,5%) тарифная выручка от грузовой деятельности выросла на 45,7%. От индексации, ориентированной на инфляцию, компания перешла к модели, нацеленной на увеличение выручки и маржинальности. Результатом стал переход к перевозке более доходных грузов и вытеснению низкомаржинальных – и взрывной рост тарифной нагрузки на ключевые отрасли экономики.