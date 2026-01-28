Рельсы не влезают в карманы страны

Рельсы не влезают в карманы страныБудут ли железные дороги служить укреплению государственного суверенитета
По итогам девяти месяцев 2025 г. чистый убыток ОАО «РЖД» составил 4,207 млрд руб. против чистой прибыли в размере 44,7 млрд руб. за тот же период 2024 г., а долгосрочные и краткосрочные займы выросли почти до 3,5 трлн руб. В правительстве обсуждается программа улучшения финансового положения РЖД. Предлагаются четыре категории мер: тарифные, налоговые, прямая финансовая поддержка, реализация части имущества. Стоимость этих мер может достигать 1,3 трлн руб., но это финансирование статус-кво, а не инвестиции в новую модель.
Ключевой проблемой остается тарифная политика. С начала 2022 г. по сентябрь 2025 г. грузовые тарифы с учетом отмены скидок и понижающих коэффициентов выросли вдвое и втрое опередили инфляцию. На фоне снижения объемов перевозок (грузооборот сократился на 5%, вес грузов – на 6,5%) тарифная выручка от грузовой деятельности выросла на 45,7%. От индексации, ориентированной на инфляцию, компания перешла к модели, нацеленной на увеличение выручки и маржинальности. Результатом стал переход к перевозке более доходных грузов и вытеснению низкомаржинальных – и взрывной рост тарифной нагрузки на ключевые отрасли экономики.