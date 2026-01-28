Фондовая навигация по звездам

В фондовой вселенной существует свой глухой космос – огромные пространства, остающиеся неисследованными. Он представлен группами эмитентов из разных отраслей, предпочитающих оставаться закрытыми для инвесторов. Компании не публикуют корпоративные отчеты, включая финансовую отчетность. Для одних эмитентов санкции являются причиной не рассказывать о себе, для других – поводом, чтобы скрывать факты своей деятельности. Последнее особенно удивительно, когда компании не занимаются внешней торговлей или финансами, т. е. относятся к неторгуемым секторам экономики. Парадокс в том, что, хотя асимметрия информации должна вести к росту стоимости денег для эмитентов, процентный дифференциал для них слишком низкий, чтобы они были заинтересованы в прозрачности. Хотя масштабы глухого космоса медленно сокращаются, он остается заметным. Полностью или частично закрыт каждый второй эмитент из первого и второго котировальных списков Мосбиржи. Рейтинги акций призваны служить инструментом исследования глухого космоса. Информацию, которую эмитенты не могут или не желают раскрывать публике, они могут предоставить рейтинговому агентству, чтобы оно вынесло вердикт в форме звезд.