Вирус на горизонте

Коронавирус не прошел бесследно не только для тех, кто его перенес или потерял близких. Он трансформировал социум – не только в России, но и по всему миру. Выяснилось, например, что даже в высокоразвитых демократиях можно в экстренном порядке без всякого согласия граждан принимать такие меры регулирования, которые в одночасье и под страхом наказания устраняют людей с улиц и останавливают работу предприятий. Как ни крути, это сильно расширило представления правительств (и производителей вакцин) о пределах возможного. С другой стороны, оказалось, что можно идти средним путем – искать компромисс между эпидемиологической безопасностью и сохранением экономики.