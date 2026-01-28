Вирус на горизонте

Вирус на горизонтеНадо ли бояться новой эпидемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), к закрытию которой по итогам пандемии коронавируса призывал действующий президент США, не преминула напомнить о себе в связи с обострением ситуации с заболеваемостью вирусом Нипах – высоколетальной дрянью, с 1999 г. периодически напоминающей о себе в Индии и некоторых соседних странах.
Пока известно о нескольких заразившихся в районе Калькутты. Предыдущие вспышки – на сегодняшний день их насчитывается 12 – не то чтобы выкашивали подчистую страны или отдельные территории: в Керале в 2018 г. погибло 17 зараженных; в 2021 г. там же умер 12-летний ребенок, симптомы вируса выявили у 11 человек. Заболевание может длиться от нескольких дней до пары недель, в некоторых случаях вирус бессимптомно жил в носителе до 45 дней. Нипах вызывает сильные головные боли, рвоту, диарею, ломоту в мышцах и сильный жар; специальной терапии или вакцины от него нет. ВОЗ предупреждает об уровне летальности в 40–75%.
Каждый, кто слышит эти цифры, с содроганием вспоминает времена ковида – например, конец 2019 г., когда еще принято было шутить на предмет гастрономического пристрастия отдельных китайцев к некондиционным летучим мышам, а планы московской мэрии, начавшей готовиться к эпидемиологическому локдауну и обсуждавшей, останавливать ли метро, казались совершенно неосуществимыми. Или весну 2020-го – с опустевшими улицами больших городов.
Коронавирус не прошел бесследно не только для тех, кто его перенес или потерял близких. Он трансформировал социум – не только в России, но и по всему миру. Выяснилось, например, что даже в высокоразвитых демократиях можно в экстренном порядке без всякого согласия граждан принимать такие меры регулирования, которые в одночасье и под страхом наказания устраняют людей с улиц и останавливают работу предприятий. Как ни крути, это сильно расширило представления правительств (и производителей вакцин) о пределах возможного. С другой стороны, оказалось, что можно идти средним путем – искать компромисс между эпидемиологической безопасностью и сохранением экономики.
А еще ковид добавил всем выжившим устойчивости: оказалось, что пережить можно и то, что с виду – по крайней мере, поначалу – выглядит как вполне консистентный конец света.
Впрочем, по летальности коронавирус далеко не дотянул до знаменитой испанки или средневековых эпидемий, в прямом, а не переносном смысле убивавших целые города. Медики – и ВОЗ – с тех пор не устают предостерегать: ситуация может повториться, но с заразой поопасней. Нипах пока не выглядит серьезным претендентом – тем более в наших нынешних снегах, из глубины которых можно только хохотать над рекомендациями избегать питья сока финиковой пальмы.