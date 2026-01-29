Океаны безопасности

По информации аналитической базы CyberStage Matrix, на сегодняшний день в России насчитывается 202 стартапа в сфере ИБ, их суммарная выручка по итогам прошлого года составила 46 млрд руб. За последние два года она удвоилась, а доля молодых вендоров на российском рынке кибербезопасности достигла 22%. Именно стартапы зачастую выступают форвардом инноваций, ради которых их потом покупают крупные вендоры. Для рынка ИБ это критически важно – на нем идет постоянное противоборство между хакерами и защитниками IT-инфраструктуры, и выигрывает тот, кто технологически опережает соперника.