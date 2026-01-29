Газета
Главная / Мнения /

Океаны безопасности

Как в России растет рынок защиты от кибератак
Игорь Хереш , директор по управлению активами и M&A ГК «Солар»

Информационная безопасность (ИБ) – один из главных драйверов роста российского IT-рынка на фоне роста числа кибератак и их сложности. По оценке консалтинговой компании Б1, за последние два года российский ИБ-рынок вырос в 1,5 раза, а Россия вошла в топ-10 стран мира по инвестициям в эту сферу. При этом отечественные разработки для защиты IT-инфраструктуры компаний и госструктур становятся важнейшим элементом технологического суверенитета. Огромную роль в обеспечении ИБ играют стартапы с годовой выручкой менее 1 млрд руб.

По информации аналитической базы CyberStage Matrix, на сегодняшний день в России насчитывается 202 стартапа в сфере ИБ, их суммарная выручка по итогам прошлого года составила 46 млрд руб. За последние два года она удвоилась, а доля молодых вендоров на российском рынке кибербезопасности достигла 22%. Именно стартапы зачастую выступают форвардом инноваций, ради которых их потом покупают крупные вендоры. Для рынка ИБ это критически важно – на нем идет постоянное противоборство между хакерами и защитниками IT-инфраструктуры, и выигрывает тот, кто технологически опережает соперника.

