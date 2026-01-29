Себя санкционируйте

Попытки оценить ущерб от введения антироссийских санкций с 2022 г. периодически предпринимаются. Правда, чаще оцениваются потери противоположной стороны. Экономические потери стран Евросоюза от антироссийских санкций оценивались МИД России в 1,6 трлн евро. Министерство иностранных дел Великобритании, в свою очередь, оценивало потери российской экономики от санкций различных стран в $450 млрд, из которых $154 млрд – убытки от продажи нефти по сниженным ценам, а $285 млрд – замороженные за рубежом российские активы. Американская торговая палата в России в конце прошлого года оценивала прямой удар для бизнеса США от санкций против России в $100 млрд, а целиком ущерб – почти в $300 млрд.