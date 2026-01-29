Газета
Главная / Мнения /

Себя санкционируйте

Что потерял мир в результате антироссийских ограничений
Наталья Чуркина , аналитик Института комплексных стратегических исследований

Геополитические противостояния в 2026 г. лишь нарастают. При этом очевидно, что экономические санкции и торговые войны в целом – палка о двух концах.

Попытки оценить ущерб от введения антироссийских санкций с 2022 г. периодически предпринимаются. Правда, чаще оцениваются потери противоположной стороны. Экономические потери стран Евросоюза от антироссийских санкций оценивались МИД России в 1,6 трлн евро. Министерство иностранных дел Великобритании, в свою очередь, оценивало потери российской экономики от санкций различных стран в $450 млрд, из которых $154 млрд – убытки от продажи нефти по сниженным ценам, а $285 млрд – замороженные за рубежом российские активы. Американская торговая палата в России в конце прошлого года оценивала прямой удар для бизнеса США от санкций против России в $100 млрд, а целиком ущерб – почти в $300 млрд.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
